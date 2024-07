SOLIDARIETÀ. IL 5 PER MILLE PORTA DUE MILIONI NEL LECCHESE

LECCO – Due milioni di euro nel lecchese grazie al 5 per mille. La Onlus più premiata dal contributo per il sociale è l’associazione Fabio Sassi di Merate che è prima sia per numero di scelte (4.418) sia per importo che verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate (154.148,71 euro). 90mila euro quanto percepirà la Coop “Il Volo” di Monticello Brianza mentre è terzo in provincia il Cnsas Lombardo (40mila euro).

La realtà con più contributi sul Lario orientale è il Soccorso degli Alpini di Mandello (32mila euro), riceverà invece 18mila euro il Soccorso Bellanese. A cuore dei cittadini anche le omologhe associazioni di pubblica assistenza: la Croce Verde di Bosisio ottiene 26mila euro, 21mila la quota per il Soccorso Centro Valsassina con sede a Introbio, 30mila quanto spetta alla Croce Rossa di Merate.

In Valle sono 20mila euro anche quelli ottenuti dal Coe di Barzio, 16mila invece quelli per la Coop “Le Grigne” di Primaluna. Scorrendo l’elenco si incontrano anche le Acli provinciali (30mila euro), la associazione Comini di Valmadrera (27mila euro) e la Lilt (22mila euro).

LA ‘CLASSIFICA’ NEL LECCHESE

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI – MERATE – 4.418 scelte – 154.148,71 euro

IL VOLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – MONTICELLO BRIANZA – 370 scelte – 90.282,12 euro

CNSAS LOMBARDO – 1.124 scelte – 40.521,86 euro

ASSOCIAZIONE ITALIANA OSTEOGENESI IMPERFETTA ETS – OLGIATE MOLGORA – 925 scelte – 34.169,11 euro

SOCCORSO DEGLI ALPINI TEN. G. MOLTENI – MANDELLO DEL LARIO – 1.204 scelte – 32.771,65 euro

ACLI PROVINCIALI DI LECCO APS – LECCO – 1.236 scelte 30.429,92 euro

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MERATE ODV – OLGIATE MOLGORA – 979 scelte – 30.192,00 euro

ASSOCIAZIONE LUIGI COMINI ENTE FILANTROPICO – VALMADRERA – 521 scelte – 27.284,13 euro

CROCE VERDE BOSISIO – BOSISIO PARINI – 755 scelte – 26.017,23 euro

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROV. DI LECCO APS – MERATE – 533 scelte – 22.440,44 euro

SOCCORSO CENTRO VALSASSINA – INTROBIO – 703 scelte – 21.192,32 euro

ASSOCIAZIONE COE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO – BARZIO – 577 scelte – 21.002,44 euro

SOCCORSO BELLANESE – BELLANO – 779 scelte – 18.821,85 euro

GABRB3 LIFE CHANGES ODV – VALMADRERA – 353 scelte – 17.903,51 euro

ASSOCIAZIONE AMICI DI NDUGU ZANGU ONLUS – CASSAGO BRIANZA – 288 scelte – 16.912,38 euro

LE GRIGNE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – PRIMALUNA – 507 scelte – 16.718,95 euro

> QUI L’ELENCO COMPLETO