SONDAGGIO CDX ELEZIONI, LEGA E FI: “UNILATERALE E IRRILEVANTE”

In merito alla diffusione di notizie rispetto a un presunto sondaggio sui possibili candidati sindaco del centrodestra a Lecco, la Lega Salvini Premier – provinciale e Forza Italia – provinciale ritengono necessario fare alcune precisazioni.

Si tratta di un’iniziativa unilaterale, assunta senza alcun confronto né condivisione con le rispettive segreterie della coalizione.

Un’iniziativa che appare tardiva, priva di utilità politica e che non contribuisce in alcun modo a rafforzare il percorso comune. Al contrario, non semplifica il quadro ma rischia di avvelenare il clima, generando confusione e divisioni inutili.

L’utilizzo dell’omonimia sul nome “Piazza” è inoltre fuorviante: tale riferimento non rappresenta un’opzione in campo. Il sostegno a Carlo Piazza è noto da tempo, chiaro e saldo, e non è mai stato messo in discussione.

Se questa iniziativa dovesse preludere a un cambio di candidato da parte di Fratelli d’Italia, la riteniamo improvvida, soprattutto alla luce dell’impegno profuso da Filippo Boscagli, il cui nome non è mai stato espresso da noi, ma il cui lavoro resta apprezzato.

In conclusione, parliamo di un’operazione totalmente irrilevante sotto il profilo politico e incapace di incidere sul percorso del centrodestra, che deve invece puntare su chiarezza, coesione e rispetto degli impegni assunti.

Daniele Butti

Segretario Provinciale

Lega Salvini Premier

Roberto Gagliardi

Coordinatore Provinciale

Forza Italia