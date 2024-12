SONO ONLINE GLI SPORTELLI DEL COMUNE DI LECCO. ECCO COME ACCEDERVI

LECCO – Per rendere più immediate le interazioni tra cittadini e Comune, ottimizzare i tempi e garantire una gestione più efficiente delle richieste, in sempre più situazioni è possibile accedere ai sevizi offerti senza recarsi allo sportello, bensì attraverso il sito istituzionale www.comune.lecco.it.

Una serie di servizi online sono infatti disponibili a partire dalla sezione “Servizi” raggiungibile dal menù principale della “Home” del sito, mentre nella pagina di ciascun servizio si trovano una breve descrizione della procedura, dei tempi e dei costi e il pulsante che consente di attivarla.

Ecco alcuni esempi: per chi cambia abitazione in Lecco, a questo collegamento è disponibile il servizio “Cambio residenza”; per chiedere, a nome della propria associazione, il patrocinio del Comune per un’iniziativa, basta accedere al servizio “Richiesta patrocinio” a questo collegamento, mentre per occupare suolo pubblico con gazebi o banchetti per iniziative di raccolta fondi o distribuzione di materiale informativo, ecco il servizio “Gazebi e banchetti” a questo collegamento. A salvaguardia della riservatezza delle comunicazioni, e ai sensi della normativa di riferimento, l’accesso ai servizi avviene tramite Spid, Cie o Carta dei servizi.

A partire dal mese di dicembre, inoltre, è possibile prenotare solo online i servizi di autentica di copia (copia conforme), legalizzazione di fotografia, autentica di sottoscrizione (firma) e certificazione di proprietà, sempre a partire dalla sezione “Servizi” e selezionando prima il servizio di riferimento e poi il bottone “Prenotazione apppuntamento”. Per prenotare l’appuntamento non è necessario autenticarsi Spid, Cie o Carta dei servizi. Maggiori informazioni a questo collegamento.