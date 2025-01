SOPRALLUOGO AL CANTIERE DEL QUARTO PONTE TRA LECCO E PESCATE

LECCO – Oggi, presso il cantiere del Quarto Ponte tra Lecco e Pescate, alla presenza del responsabile della Struttura Territoriale Lombardia di Anas Nicola Prisco e del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, hanno avuto inizio le operazioni di posa delle travi d’acciaio che costituiranno la prima parte dell’impalcato del quarto ponte.

Durante il sopralluogo, è stato possibile constatare lo stato di avanzamento delle operazioni che stanno procedendo a pieno ritmo e sono in linea con il cronoprogramma, con l’obiettivo di completare l’opera entro la fine del 2025, in tempo per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

“Il Quarto Ponte si inserisce in un quadro di opere infrastrutturali legate alle Olimpiadi che porteranno risposte molto attese sul territorio – dice Piazza – Grazie al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha sempre creduto nel progetto delle Olimpiadi e al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per l’impulso decisivo che ha permesso di dare concretezza a questo intervento strategico”.

“Sono soddisfatto per l’avanzamento dei lavori e il rispetto delle tempistiche di questo intervento che mira a decongestionare il traffico sulla SS36 per migliorare la viabilità locale”, conclude Mauro Piazza.