BARZIO – È tornata la neve questa mattina in questo inverno anomalo, e con lei anche la regina della libera. Sofia Goggia avvistata ai Piani di Bobbio per una sciata sulle piste di Barzio e Valtorta. La campionessa bergamasca si è concessa una giornata di tranquillità in vista delle finali di Coppa del Mondo a Courchevel e della giornata cruciale di mercoledì 16 marzo in cui sarà alla ricerca della terza coppa di specialità in discesa libera (al momento è prima con 75 punti di vantaggio sull’elvetica Suter).