SOSTEGNO ALL’AFFITTO, CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA E COME FARE

LECCO – Da oggi è possibile accedere alla nuova misura di sostegno pensata per le persone anziane e le famiglie monoreddito che hanno difficoltà a conservare la propria abitazione nel mercato privato (anche a canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti “servizi abitativi sociali”. Le risorse messe a disposizione sono di 128 mila euro e saranno destinate a contributi una tantum di 500 euro agli anziani con almeno 70 anni e redditi provenienti esclusivamente da pensione (con un Isee inferiore o uguale a 20 mila euro) e ai nuclei monoreddito, ovvero con un unico percettore di entrate (con un Isee inferiore o uguale a 10 mila euro), e con almeno un minore a carico. I requisiti dovranno sussistere al momento di presentazione della domanda.

Le richieste dovranno pervenire esclusivamente tramite l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Lecco entro le 12 di venerdì 17 maggio. La domanda può essere presentata una sola volta e da un solo componente della famiglia, dovrà essere compilata in tutte le sue parti e dovrà includere gli allegati richiesti. L’avviso, il modello di domanda e tutte le indicazioni necessarie alla sua compilazione sono disponibili a questo collegamento. Nel caso di particolari difficoltà, è possibile ricevere supporto telefonico da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12, allo 0341 481235 (punto informativo e di orientamento) e 0341 481542 (servizi integrati per la domiciliarità), mentre per maggiori informazioni è possibile contattare il n. 377 5469347 (agenzia servizi abitativi).

M. C.