LECCO – A partire da lunedì 25 settembre 2023 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili è aperto l’avviso pubblico a cui possono accedere inquilini morosi incolpevoli titolari di contratto di locazione su libero mercato.

È possibile presentare domanda da parte dei cittadini residenti in uno dei Comuni dell’Ambito di Lecco: Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

La presentazione della domanda va fatta all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza. I requisiti: i cittadini devono trovarsi nella situazione di difficoltà/impossibilità, intervenuta successivamente alla stipula del contratto di locazione, a provvedere al pagamento del relativo canone conseguentemente alla perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La consistente riduzione della capacità reddituale familiare è tale quando il calo reddituale incida almeno del 10%.

Le risorse disponibili, derivanti dai Fondi per i Comuni ad alta tensione abitativa, sono messe a disposizione per l’Ambito dai Comuni di Lecco e Malgrate sono pari a 203.787 euro e possono essere erogate, a seconda delle valutazioni e delle necessità delle singole situazioni, per un massimo di 12.000 euro a nucleo.

Le informazioni e i requisiti più specifici e la documentazione da allegare è reperibile nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Lecco, Ente Capofila, e su tutti i siti dei Comuni dell’Ambito. Per ulteriori specifiche è possibile contattare il servizio sociale del proprio Comune di residenza o l’Agenzia Servizi Abitativi (email: agenzia.serviziabitativi@comune.lecco.it telefono 377-5469347).