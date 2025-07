SOTTOPASSI ALLAGATI, CAMBIA CALOLZIO DENUNCIA: “TRAPPOLE PER I CITTADINI”

Gli eventi atmosferici degli ultimi giorni, eccezionali per intensità e quantità di pioggia, hanno evidenziato ancora una volta la fragilità del nostro territorio. È ormai evidente la necessità di intervenire non solo attraverso politiche ambientali di prevenzione, ma anche con investimenti pubblici concreti per ridurre ogni rischio per la sicurezza della cittadinanza.

Il tema era già stato affrontato nel luglio 2021, in occasione dell’allagamento del sottopasso di via Galli, uno dei tanti presenti sul nostro territorio che, in caso di forti piogge, si trasformano in vere e proprie trappole per gli automobilisti.

In merito a quanto segnalato dal Gruppo Civico Cambia Calolzio il 21 agosto 2021, con richieste puntuali e concrete di intervento, il sindaco Marco Ghezzi aveva risposto testualmente sulla stampa locale che “i sottopassi sono da considerarsi sicuri in caso di forti piogge”.

Oggi, come allora, torniamo a sollecitare l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza sui sottopassi recentemente allagati, nei quali si sono verificate situazioni di grave pericolo e veicoli rimasti bloccati, in particolare quelli situati in Corso Europa (SP 639), nella frazione di Sala, e in via Giuseppe Mazzini, nel tratto che collega la SP 639 al Comune di Olginate.

Siamo convinti che le criticità riscontrate siano riconducibili a una segnaletica stradale inadeguata e a una rete di smaltimento delle acque meteoriche inefficiente, anche a causa della scarsa o assente manutenzione ordinaria. Per questa ragione, il Gruppo Civico Cambia Calolzio invierà una comunicazione formale all’amministrazione comunale, informando contestualmente il Prefetto, quale autorità competente per il coordinamento delle attività di protezione civile, chiedendo l’attivazione immediata di misure correttive (a destra, il semaforo posto sulla sommità del cavalcavia è spento: per Colosimo “si tratta di un sistema obsoleto… e sicuramente nutro qualche dubbio che funzioni”).

Chiediamo in particolare che vengano installati sistemi intelligenti di allerta nei sottopassi, con dispositivi acustici e visivi in grado di segnalare tempestivamente il pericolo di allagamento in atto. Riteniamo inoltre necessario dotare tali aree di una segnaletica verticale più chiara ed efficace e, soprattutto, intervenire in modo strutturale sulla rete di raccolta delle acque meteoriche, che va potenziata e sottoposta a regolare manutenzione.

Riteniamo fondamentale investire nella prevenzione dei rischi legati agli eventi meteorologici estremi, affinché non si debba più mettere a repentaglio l’incolumità delle persone che ogni giorno transitano sulle nostre strade. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale voglia accogliere con serietà e disponibilità queste proposte, che riteniamo pienamente attuabili e sostenibili anche sotto il profilo economico.

Calolziocorte, 25 luglio 2025

Gruppo Civico Cambia Calolzio

Diego Colosimo