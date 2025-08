SOTTOPASSO A SALA DI CALOLZIO, BUTTI (LEGA): “OPERA STRATEGICA”

CALOLZIOCORTE – “Un’opera strategica, attesa da anni e che finalmente diventa realtà grazie al lavoro della Lega in Regione”.

Così Daniele Butti, segretario provinciale della Lega Salvini Premier, commenta lo stanziamento di ulteriori 2 milioni di euro da parte di Regione Lombardia resisi necessari dopo l’aumento dei costi per la realizzazione dell’opera per la soppressione del passaggio a livello di Sala e l’ampliamento del sottopasso ferroviario dei Cantelli, lungo la linea ferroviaria Lecco-Bergamo.

“Si tratta di un progetto che cambierà il volto di Calolziocorte – prosegue Butti –. Grazie all’impegno dell’assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi e del sottosegretario Mauro Piazza, la Lega è riuscita a sbloccare un’opera importante e strategica per il territorio”.

“L’eliminazione del passaggio a livello e l’ampliamento del sottopasso – conclude Butti – non solo ridurranno il traffico pesante nella frazione di Sala, migliorando la qualità della vita dei residenti, ma daranno nuovo slancio allo sviluppo dell’area industriale dei Cantelli. È un risultato di squadra che conferma l’attenzione della Lega per il territorio e le sue esigenze. Una vittoria della Lega per il territorio”.