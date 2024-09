SOUND OF LECCO, GIOVANNI ALLEVI IN CONCERTO QUESTO SABATO SULLA LAKE ARENA

LECCO – Grande attesa per la tappa lecchese del tour di Giovanni Allevi, sold out già da due mesi, di scena sabato 7 settembre dalle 21.30 sul palcoscenico fluttuante della Lake Arena, nel bacino di Lecco del Lario.

Il suo ritorno e la sua esibizione sono un’espressione della profonda gratitudine del compositore e pianista di fama internazionale verso le centinaia di migliaia di affezionati che attendono le sue note romantiche e il suo tocco inconfondibile.

Sul fronte della viabilità, in occasione del concerto sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 alle 24 in Lungolario IV Novembre lato lago, da via Capodistria fino al civico 3, e il divieto di transito in Lungolario IV Novembre e in Lungolario Cadorna, da via Capodistria a via Malpensata, la direzione obbligatoria a destra in Lungolario Cadorna su via Malpensata per i veicoli provenienti da Lungolario Cesare Battisti, la direzione obbligatoria a sinistra in Lungolario IV Novembre su via Capodistria per i veicoli provenienti da Lungolario Piave, la direzione obbligatoria a sinistra in via Torri Tarelli su Lungolario Cesare Battisti e la direzione obbligatoria a sinistra in via F.lli Calvi su Lungolario Cadorna, dalle 21 alle 24. Il provvedimento viabilistico è disponibile a questo collegamento.

Per maggiori informazioni sul concerto è possibile contattare il numero 0341 481142 o scrivere a teatro@comune.lecco.it.

In caso di maltempo, l’evento troverà spazio al Palataurus – aggiornamenti su www.comune.lecco.ite www.leccotourism.it