SOUND OF LECCO LAKE ARENA 2025 ALLA MALPENSATA

LECCO – Dal 2 al 7 settembre, il suggestivo scenario del lago di Lecco farà da cornice a ‘Sound of Lecco Lake Arena 2025‘, una rassegna musicale dal forte impatto visivo, culturale e artistico con proposte che spaziano dal cantautorato alla musica elettronica, dal rock alternativo ai dj set.

Per sei serate consecutive, il palco allestito sulla piattaforma galleggiante fronte Malpensata, accoglierà infatti alcuni tra i nomi più interessanti e rappresentativi della scena musicale italiana e un artista britannico, offrendo esperienze sonore diverse e capaci di intercettare pubblici trasversali e generazioni differenti.

“Portiamo un contenuto musicale di qualità – sottolinea Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco – sul nuovo lungolago che sta prendendo forma. Alla sua terza edizione la Lake Arena ospita una rassegna di 6 appuntamenti con l’obiettivo di rivolgersi a età e gusti differenti: Sound of Lecco conferma e rilancia – grazie a nuove e più ampie collaborazioni con professionisti del settore – il fermento artistico che sempre di più caratterizza il ramo orientale del Lago di Como”.

“Tra le molteplici iniziative in ambito musicale che l’amministrazione comunale di Lecco organizza per questa ricca estate e di cui Acinque è Main Partner, i concerti previsti sulla Lake Arena hanno un sapore del tutto particolare – commenta Stefano Simonetti, presidente di Acinque Energia -. L’incanto della musica si coniuga con la suggestione del paesaggio generando un connubio unico che, quest’anno, avremo modo di godere per sei serate consecutive, spaziando tra generi diversi così da accontentare i gusti e le sensibilità di tutti. Una grande occasione per Lecchesi e non, a cui noi di Acinque siamo orgogliosi di poter contribuire, promuovendo una volta di più l’immagine e l’attrattività del nostro territorio”.

La rassegna si apre martedì 2 settembre con Anna Castiglia, vincitrice della Targa Tenco Migliore album opera prima, e la cantautrice e pianista Giulia Mei, che saranno seguite mercoledì 3 settembre dai Mercanti di Liquore, storica band lombarda tornata ad esibirsi nel 2021. La lineup prosegue giovedì 4 settembre con il concerto della band rivelazione della scorsa edizione di X Factor Les Votives, mentre la serata di venerdì 5 settembre sarà dedicata al territorio, riservando il palco della Lake Arena al Corpo musicale banda Alessandro Manzoni.

Sabato 6 settembre si torna a ballare con il dj set di Daddy G, membro dell’iconico gruppo musicale britannico Massive Attack, mentre la serata conclusiva di domenica 7 settembre avrà come protagonista il cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore Motta con il suo Piano Solo, a salutare l’edizione 2025 di Sound of Lecco Lake Arena.