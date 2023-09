LECCO – Sabato 16 settembre dalle 19 sulla Lake Arena lo spettacolo musicale Sound of Lecco, evento conclusivo della rassegna in programma questa settimana sullo speciale palcoscenico galleggiante.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione verranno istituite le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 11 di venerdì 15 settembre alle 12 di lunedì 18 settembre in lungo Lario IV Novembre al civico 4, lato lago, e dalle 9 di sabato 16 settembre all’1 di domenica 17 settembre in lungo Lario IV Novembre, da via Capodistria a via F.lli Calvi, mentre dalle 19 di sabato 16 settembre all’1 di domenica 17 settembre verranno applicati il senso unico di marcia in lungo Lario IV Novembre, da via Capodistria a via F.lli Calvi in direzione piazza Cermenati, con chiusura della corsia sud, il senso vietato in lungo Lario Cadorna, da via Malpensata a via Capodistria, eccetto autobus, autocarri superiori a 35 q e residenti (questi ultimi fino a via Fratelli Calvi), la direzione obbligatoria a destra in lungo Lario Cadorna/via Malpensata per i veicoli provenienti da lungo Lario Cesare Battisti e la direzione obbligatoria a sinistra in via Torri Tarelli/lungo Lario Cesare Battisti e via Fratelli Calvi/lungo Lario Cadorna. A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.

In caso di lago mosso, l’evento avrà luogo sul palco di piazza Garibaldi sempre dalle 19, mentre in caso di pioggia verrà allestito al Palataurus di viale Giacomo Brodolini 35. Aggiornamenti a questo collegamento.