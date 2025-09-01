SOUND OF LECCO: VIETATA LA VENDITA DI CIBO E BEVANDE IN VETRO E METALLO

LECCO – In occasione dei concerti di “Sound Of Lecco” sulla Lake Arena in programma questa settimana, dalle 18 alle 24 dal 2 al 7 settembre, il Comune di Lecco vieta la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici in Lungo Lario Cadorna e in Lungo Lario IV Novembre. E la detenzione di contenitori di vetro, in metallo e di dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti all’interno dell’area delimitata antistante il palco galleggiante, in Lungo Lario Cadorna e Lungo Lario IV Novembre.

Sarà vietato, inoltre, introdurre borracce metalliche, ombrelli e qualsiasi oggetto che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza di persone e cose nell’area delimitata antistante il palco galleggiante. Infine, le bottiglie in plastica potranno essere introdotte nell’area degli eventi solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura.