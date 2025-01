SP 51, DA LUNEDÌ 13 LIMITE A 60 TRA SALA AL BARRO E OGGIONO

GALBIATE/OGGIONO – Tramite un’apposita ordinanza, la Provincia ha disposto l’istituzione del limite massimo di velocità di 60 km/h lungo la SP 51 “della Santa”, nel tratto compreso tra il Km 1+950 (in Comune di Galbiate, Loc. Sala al Barro) e il Km 3+250 (in Comune di Oggiono) e nel tratto compreso tra il Km 3+750 (in Comune di Oggiono, Loc. La Rossa) e il Km 4+250 (in Comune di Oggiono), a decorrere dalle 12 di lunedì 13 gennaio sino successiva revoca.

La misura si è resa necessaria, secondo l’ente, a causa delle reiterate segnalazioni riguardo a frequenti episodi di mancato rispetto dei limiti di velocità in vigore e per consentire, nel tratto a confine tra i comuni di Galbiate e di Oggiono, i lavori di implementazione e posa sottoservizi sia in banchina laterale che in piattaforma stradale in corso da tempo.

A questo link è possibile consultare l’ordinanza.