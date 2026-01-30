SP 583: CHIUSURA TOTALE VERSO LECCO SUL PONTE KENNEDY FINO AL 1 MARZO

LECCO – La Provincia di Lecco ha emesso una ordinanza relativa al prolungamento della chiusura totale al transito della corsia di ingresso al ponte Kennedy sulla Sp 583 Lariana in direzione Lecco dal pk 49+200 circa al pk 49+240 circa nel Comune di Malgrate.
E la deviazione del traffico veicolare diretto a Lecco con accesso al Ponte Kennedy tramite la rotatoria lungo la Sp 583 al pk 49+170. Tutto questo dalle 24 di sabato 31 gennaio fino alle 24 di domenica 1 marzo per il proseguimento dei lavori di posa della rete di teleriscaldamento.