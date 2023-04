VALBRONA – Resta tuttora chiusa la SP46 dopo che, nella giornata di lunedì 24 aprile, una frana aveva interessato il tratto compreso tra Valbrona e Oliveto Lario.

Non sono infatti ancora terminate le procedure tecniche di monitoraggio e messa in sicurezza della via, con la pioggia dei giorni scorsi che potrebbe aver smosso il terreno portando alla caduta di materiale.

Ancora ignota la data di un’eventuale riapertura della provinciale, che, a questo punto, rischia di rimanere chiusa anche per il ponte dell’1 maggio.