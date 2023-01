MANDELLO DEL LARIO – La Provincia di Lecco ha disposto la chiusura al transito della SP583 Lariana (ex Statale) in orario notturno per lavori di “realizzazione della parete rete antincendio ed idrica” alla galleria Melgone.

Il divieto è valido in entrambe le direzioni di marcia, dal km 42+800 al km 45+000, dalle 22:30 alle 5:30, da lunedì 30 gennaio fino all’11 marzo solo nei giorni feriali in orario notturno, esclusi i festivi e le giornate di sabato e domenica.