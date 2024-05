MOGGIO – Parziale cedimento del ciglio di valle della carreggiata stradale per circa 10 metri lineari lungo il tratto della Sp 64 “Prealpina Orobica” in prossimità del pk 13+500 in località Culmine di San Pietro. Il fatto si è verificato mercoledì mattina e ha costretto l’amministrazione provinciale ad adottare una nuova regolamentazione della circolazione in loco, con l’istituzione del senso unico alternato a vista della strada.

