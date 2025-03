SP72: DALLA PROVINCIA 500MILA EURO PER GLI INTERVENTI ALLE FORNASETTE

LECCO – La Provincia di Lecco ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale 72, per una spesa complessiva di 500mila euro finanziati con fondi provinciali. Il progetto di messa in sicurezza del tratto stradale in località Fornasette ad Airuno al confine con Olginate è stato condiviso nel corso di un recente incontro convocato dalla Provincia di Lecco con gli amministratori dei Comuni interessati dalla Sp72 nel tratto Pescate-Olgiate Molgora.

La presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e il vicepresidente, Mattia Micheli, commentano: “Con questo intervento finanziato da risorse proprie della Provincia confermiamo la nostra volontà di intervenire lungo la Sp 72 per aumentare il livello di servizio di una infrastruttura fondamentale per la mobilità della zona. Continueremo gli incontri con i Comuni, che rappresentano un tratto distintivo di questa amministrazione per affrontare insieme i temi legati al miglioramento delle infrastrutture stradali”.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Airuno, Gianfranco Lavelli: “Accogliamo con favore la volontà della Provincia di Lecco di intervenire per una ulteriore messa in sicurezza del fronte della collina che fu oggetto di uno smottamento alcuni anni fa. Questo intervento favorirà una ulteriore messa in sicurezza di quel tratto della Sp72”.