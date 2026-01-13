SPACCIO A CALOLZIOCORTE: LA POLIZIA ARRESTA UN CITTADINO NIGERIANO

CALOLZIOCORTE – La Squadra Mobile della Polizia di Stato ha fermato sabato pomeriggio un pusher di origine nigeriana nel Parco Adda di Calolziocorte, durante un’operazione antidroga mirata.

Gli agenti, allertati da segnalazioni su attività di spaccio da parte di nordafricani, hanno monitorato l’area verde. Hanno osservato un via vai sospetto di persone che, dopo brevi contatti con lo straniero, compivano gesti tipici di scambi droga-denaro. L’ipotesi è stata confermata da un controllo su due “clienti”, sanzionati per possesso di piccole dosi di stupefacenti destinate all’uso personale.

Durante l’intervento sul pusher, l’uomo ha opposto resistenza, tentando la fuga e dando luogo a una colluttazione. I poliziotti lo hanno bloccato e perquisito, rinvenendo circa 50 grammi tra hashish e marijuana, oltre a 500 euro in banconote di piccolo taglio, provento dello spaccio.

Arrestato in flagranza per detenzione e traffico di stupefacenti, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, il nigeriano è stato portato alla Casa Circondariale di Lecco su disposizione del Pm. Adesso attende l’udienza di convalida.