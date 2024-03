SPACCIO E RAPINA, CHIESTI 2 ANNI E 4 MESI PER 22ENNE BASATO ALLA ‘PICCOLA’

LECCO – Spaccia droga nella zona dell’ex Piccola di Lecco e rapina un lecchese: chiesta la condanna per a un extracomunitario di 22 anni.

I fatti risalgono all’agosto di due anni fa, quando un lecchese viene avvicinato da un giovane migrante, originario del Marocco, che aveva la sua base nell’area della “Piccola Velocità”, tra via Amendola e via Ghislanzoni, poi viene rapinato da quest’ultimo. Gli episodi sono stati ricostruiti davanti al collegio presieduto dal giudice Paolo Salvatore, a latere Martina Beggio e Gianluca Piantadosi; e al termine della discussione il PM Giulia Angeleri ha chiesto la condanna a 2 anni e 4 mesi per il 22enne. La sentenza a metà aprile.

RedGiu