SPACCIO LUNGO LA SS 36, TRE CONDANNE PER UN TOTALE DI 12 ANNI

LECCO – Si è conclusa con tre patteggiamenti, per un totale di 12 anni di reclusione, una parte dell’inchiesta sul traffico di droga lungo la Statale 36. Davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Lecco, Gianluca Piantadosi, è stata definita la posizione di quattro imputati di origine nordafricana. Tre di loro hanno scelto il patteggiamento, mentre il quarto ha optato per il rito abbreviato.

I soggetti sono coinvolti in un’attività di spaccio e in un violento episodio di aggressione avvenuto nei boschi di Nibionno. Altri tre membri del gruppo risultano irreperibili e le ricerche, come disposto dal GUP, proseguono.

L’accusa per i quattro presenti in aula è di spaccio di stupefacenti e lesioni personali. Il 16 luglio 2024, due consumatori – un uomo e una donna – sono stati aggrediti con una bottiglia rotta e abbandonati nei boschi adiacenti alla statale.

Le indagini dei carabinieri hanno portato all’identificazione di un gruppo composto da sette persone, tutte di origine nordafricana, con età compresa tra i 22 e i 43 anni. Il presunto capo, noto come “il biondo”, coordinava l’attività.

I tre patteggiamenti hanno portato a queste condanne: 3 anni e 9 mesi per un 41enne, 3 anni e 10 mesi per un 24enne, e 4 anni e 5 mesi per un 35enne.

