SPACCIO NEI BOSCHI: IN 9 PATTEGGIANO, ALTRETTANTI ANCORA IRREPERIBILI

LECCO – Patteggiano nove imputati su 19 coinvolti nell’inchiesta condotta dalla Squadra Mobile della questura di Lecco nei confronti di extracomunitari che spacciavano nei boschi a lato della Statale 36 tra l’Oggionese e la Brianza. I fatti risalgono a otto anni fa, con l’inchiesta scattata da un servizio di ”Striscia la Notizia”, il tg satirico di Canale 5. Il giro di spaccio era radicato tra Civate, Oggiono, Bosisio e Molteno e il blitz degli agenti della Polizia di Stato aveva smentallato l’attività illecita, con lo spaccio di eroina e cocaina.

Dei 19 imputati, tutti extracomunitari, tunisini e marocchini, 9 sono irreperibili, per gli altri dieci – richiusi nelle carceri di Monza, Bollate e Como – la posizione sarà definita davanti al Gup Salvatore Catalano il prossimo 14 febbraio. Nove, come definito con la Procura, patteggeranno con pena tra 6 mesi e due anni e mezzo, mentre per uno è stato chiesto il rito abbreviato.

A.Pa.