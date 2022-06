LECCO – Continua l’opera di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco con mirati servizi di osservazione e controllo delle aree boschive della provincia ritenute di maggiore interesse.

In tale contesto nel weekend appena trascorso i Carabinieri delle Stazioni di Costa Masnaga e di Oggiono, nel corso di due distinte attività di controllo del territorio, hanno proceduto al sequestro complessivo di 40 grammi di cocaina, 220 di hashish e 160 di eroina.

I miliari del Comando CC di Costa Managa nella mattinata di sabato transitando in via Poscatello di Molteno notavano un soggetto all’interno di area boschiva che, allo scopo di sottrarsi al controllo, si dava a precipitosa fuga abbandonando sul posto due involucri in cellophane contenenti rispettivamente 160 grammi di hashish e un grammo di cocaina. Stessa dinamica nel pomeriggio in area boschiva adiacente alla provinciale 58 di Colle Brianza dove questa volta due persone hanno abbandonato tre involucri (contenenti rispettivamente 160 grammi di eroina, 39 grammi di cocaina e 60 di hashish) per poi darsi a precipitosa fuga e dileguarsi nella retrostante area boschiva. Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sottoposte a sequestro penale.