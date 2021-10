LECCO – Donna di 48 anni investita in via Milazzo, a Lecco, all’incrocio con via Pasubio. L’incidente verso le dieci di questa mattina, sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia della Polizia Locale.

All’incrocio la circolazione è regolata mediante semaforo veicolare e pedonale, la donna infatti stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata colpita da un veicolo proveniente da via Pasubio. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi: in codice verde il trasporto in ospedale per accertamenti.