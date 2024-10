SPAZIO CONDIVISO, UNA CENA PER IL LIBANO CON SPETTACOLO TEATRALE

CALOLZIOCORTE – Sabato 26 ottobre sarà una giornata all’insegna della solidarietà e della cultura al Circolo ARCI Spazio Condiviso di Calolziocorte (Piazza Regazzoni n.7).

Due importanti appuntamenti si alterneranno per coinvolgere la comunità locale in un’esperienza che abbraccia temi di attualità internazionale e riflessioni artistiche sulla memoria e l’esilio.

La giornata inizierà alle 19:30 con una Cena Sociale Pro Libano, organizzata per raccogliere fondi a sostegno della campagna “Emergenza Libano” promossa da Arcs. Con oltre 2.169 morti e 10.212 feriti nel conflitto in Libano, la popolazione civile continua a soffrire le gravi conseguenze della guerra. Il Circolo ARCI Spazio Condiviso si impegna a dare un contributo concreto, destinando i fondi raccolti alla campagna di solidarietà per aiutare le famiglie più colpite.

L’ingresso è riservato ai soci ARCI (Tessera ARCI 2024/25 richiesta). Per prenotazioni: segreteria@spaziocondiviso.net

Alle 21 seguirà lo spettacolo teatrale “Rosmarino – Per la rimembranza, ti prego amore, ricorda“, scritto e interpretato da Candelaria Romero. Questo toccante monologo, nato durante il primo confinamento da Covid, racconta storie di esilio e resistenza attraverso la lente dell’arte e della memoria. Ispirata ai racconti materni, Candelaria Romero esplora il potere dell’arte come strumento di accoglienza e diritti umani, rendendo omaggio agli artisti Guillermo Storni e Bernardo Kehoe.

Lo spettacolo, diretto da Paolo Dal Canto, offre una narrazione arricchita da video, immagini e musiche originali, con il supporto creativo di Leandro Dal Canto e Alfonso “Coco” Barraza.

Ingresso riservato ai soci ARCI (Tessera ARCI 2024/25 richiesta)

Per informazioni: segreteria@spaziocondiviso.net | +39 347 663 8136