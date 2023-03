LECCO – Sono due gli interventi immediati per aumentare la pulizia di Lecco. Le due novità riguardano in primis il servizio di spazzamento meccanizzato-combinato delle aree pubbliche di parcheggio e in secondo luogo il posizionamento per la città degli smart bin, “cestini intelligenti” dotati di sensori che avviseranno gli addetti quando sarà l’ora di svuotarli.

Parlando del primo intervento, parte la prossima settimana, nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 marzo, il servizio di spazzamento meccanizzato-combinato delle aree pubbliche di parcheggio presenti in città. 124 i siti attenzionati, secondo un crono programma che individua 12 raggruppamenti di parcheggi collocati in diversi rioni, al fine di non penalizzare i cittadini residenti nella stessa area, che saranno interessate dagli interventi di pulizia con frequenza trimestrale.

Il servizio sarà svolto in orario notturno e comporta l’interdizione temporanea della sosta nelle aree interessate dalla mezzanotte alle 6 del martedì, con apposizione della segnaletica di divieto 48 ore prima dello svolgimento del servizio di pulizia. Il primo gruppo di parcheggi interessato, nella notte tra lunedì 13 e martedì 14, comprende via Don Minzoni ad Acquate, via Santa Barbara a Belledo, via privata Monterotondo a Castello, viale Redipuglia a Germanedo, viale Dante, viale Costituzione, via Cornelio e piazza Mazzini in centro, via Al Lago a Maggianico, via Foscolo a Olate, via Amendola a Pescarenico e via Gorizia a Rancio.

Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 marzo toccherà poi a piazza della Vittoria e corso Promessi sposi ad Acquate, via Galilei alla Bonacina, via Besonda Inferiore (Galli Ezio) al Caleotto, via Carlo Mauri a Castello, via Ugo Bartesaghi a Germanedo, via Parini a Lecco, via Elettrochimica a Maggianico, corso Carlo Alberto (Synlab) e via Fra Galdino a Pescarenico.

In programma nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 corso Giacomo Matteotti e via XI Febbraio a Castello, via Pietro Nava, via Sassi e via Porta a Lecco, via Dell’Isola a Pescarenico, via Gorizia e via Fumagalli a Rancio, viale Filippo Turati vi Capodistria e via Spirola a Santo Stefano.

Il calendario mensile sarà disponibile sul sito istituzionale www.comune.lecco.it.

Per quanto riguarda invece il secondo punto, così il direttore generale Silea spa Pietro Antonio D’Alema: “Oggi abbiamo attivato sul lungolago di Lecco il primo “smart bin” dell’intera Provincia. Si tratta di un cestino dotato di pressa per la compattazione dei rifiuti e di un sistema di notifica che avvisa gli operatori quando il contenitore è pieno, così da provvedere prontamente allo svuotamento. La sua alimentazione è esclusivamente ad energia solare, grazie ai pannelli fotovoltaici di cui è dotato. Si tratta di una sperimentazione, pertanto abbiamo lo abbiamo posizionato uno dei punti più frequentati del lungolago: si tratta di un vero e proprio “stress-test” per verificare l’efficacia di questo tipo di soluzione. In futuro, la rete degli smart bin potrà così essere ulteriormente ampliata, tanto nella zona del centro storico, quanto nei rioni periferici dove, grazie al sistema di notifiche automatiche, potremo organizzare svuotamenti puntuali. Continua dunque l’impegno di Silea per introdurre nuove soluzioni tecnologiche per migliorare gli standard di pulizia sul territorio”.

Un commento anche dall’assessore Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Avviamo una sperimentazione di raccolta di rifiuti intelligente, capace di ottimizzare gli spazi dei contenitori grazie ai sensori e alla pressa automatica, alimentata esclusivamente a energia solare. La collaborazione con Silea per questo progetto ci consentirà di raccogliere dati importanti sul loro utilizzo, attraverso le notifiche che i contenitori invieranno agli operatori preposti. Utilizzare la tecnologia per questo scopo permetterà, inoltre, di sapere quando devono essere svuotati e consultare dati statistici come il livello di cariche e il numero di svuotamenti in un dato periodo di temporale.”