“SPEAK AND CHILL”, IMPARARE L’INGLESE ATTRAVERSO LA SOCIALIZZAZIONE

LECCO – L’Informagiovani del Comune di Lecco lancia l’iniziativa “Speak and Chill“, per approfondire la conoscenza della lingua inglese attraverso momenti di socializzazione con l’insegnante madrelingua americano Hayden Knight Weiler. Il progetto, aperto ai giovani dai 17 ai 30 anni, prevede quattro lezioni interattive che si svolgeranno presso la sede dell’Informagiovani, in via dell’Eremo 28, e un’uscita serale a Vercurago come conclusione del corso, in collaborazione con l’associazione locale Lario Ludens, che promuove momenti ludici attraverso i giochi da tavolo.

Così l’assessore alla famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Da anni il nostro Informagiovani investe nell’internazionalizzazione, rispondendo al desiderio crescente dei ragazzi di aprirsi al mondo. Una delle principali barriere che ancora li frena è quella linguistica: il percorso formativo in Italia, purtroppo, non offre sempre strumenti sufficienti per farli sentire sicuri e autonomi nell’uso delle lingue straniere. Le ore con insegnanti madrelingua sono poche e spesso legate a finanziamenti difficili da ottenere, ma oggi più che mai dovremmo puntare a crescere giovani vicini al bilinguismo. Con le nostre iniziative, vogliamo dare il nostro piccolo contributo nel tentativo di colmare questa lacuna che molti genitori e molti ragazzi avvertono, offrendo occasioni concrete per praticare l’inglese in contesti reali, aiutando i ragazzi a sviluppare la sicurezza necessaria per affrontare senza timori le opportunità internazionali ma anche quelle locali visto che, soprattutto negli ultimi anni, la nostra città si è notevolmente aperta ad un respiro internazionale con una crescente presenza di stranieri che gravitano da noi per studio, lavoro o turismo”.

L’iniziativa rientra nell’ambito di “Rumore: frequenze di innovazione”, promosso da Informagiovani Lecco nel contesto del bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”, realizzato in collaborazione con ANCI Lombardia e finanziato da Regione Lombardia. Le lezioni in inglese si terranno al centro civico di Germanedo (sede Informagiovani) venerdì 7, 14, 21 e 28 marzo dalle 16.30 alle 18, mentre la serata conclusiva a Vercurago avrà luogo mercoledì 2 aprile dalle 21. Per partecipare, è necessario iscriversi compilando il form disponibile a questo collegamento. I posti sono limitati (massimo 15 partecipanti) e la frequenza a tutti gli incontri è obbligatoria.

Gli operatori del servizio giovani del Comune di Lecco sono disponibili per ulteriori approfondimenti all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it o al numero 0341.493790 (anche via WhatsApp). Maggiori informazioni a questo collegamento.