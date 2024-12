SPECIALE: LA STORIA DELLO SCI ALPINO E DI FONDO IN VALSASSINA

VALSASSINA – La nostra Valle è una delle località più importanti per gli sport invernali in Lombardia, con una lunga tradizione che risale all’inizio del XX secolo. La storia dello sci alpino e di fondo in questo territorio è caratterizzata da eventi significativi e dallo sviluppo delle infrastrutture sciistiche.

Le origini dello sci in Valsassina

Il primo evento ufficiale di sci in Valsassina e dintorni si è tenuto nel 1913 ai Piani Resinelli, dove si disputò la prima edizione del campionato italiano assoluto di sci.

Questo “storico” avvenimento segna l’inizio della pratica organizzata dello sci nella regione e contribuisce a promuovere la nostra zona come meta per gli appassionati di sport invernali …

> AMPIA SCHEDA STORICA SU VALSASSINANEWS