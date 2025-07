SPEDIZIONE SCIENTIFICA PER UN TEAM TUTTO LECCHESE TRA ISLANDA E GROENLANDIA

LECCO – RipartiAmo, in collaborazione con Studio TEC Engineering, A+T ArchitetturaTecnica e GpsBrianza (reduce da 5 spedizioni extraeuropee), promuove una nuova spedizione scientifica in Islanda e Groenlandia, prevista dal 28 agosto al 19 settembre. Un team di professionisti per coniugare esplorazione ambientale, innovazione tecnologica e divulgazione scientifica. Il focus sono i territori dell’estremo nord, affascinanti e inesplorati, ma sempre più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Il paesaggio artico offre uno scenario unico: distese ghiacciate, fiordi spettacolari, fauna selvatica e villaggi Inuit che ancora conservano tradizioni millenarie. La Groenlandia rappresenta oggi un laboratorio naturale ideale per studiare le conseguenze del cambiamento climatico attraverso l’impiego di tecnologie GPS, sistemi informativi territoriali (SIT) e test di sistemi SOS da utilizzare in aree critiche. Anche l’Islanda, con i suoi vulcani attivi, ghiacciai maestosi e un clima in rapida evoluzione, offre un importante campo di osservazione per monitorare l’impatto del riscaldamento globale e le sue ripercussioni sugli ecosistemi artici e subartici.

Dove?

Islanda e costa occidentale della Groenlandia



Mappa interattiva – Islanda



Mappa interattiva – Groenlandia

Quando?

Dal 28 agosto al 19 settembre (a questo link il programma di viaggio)

Chi?

Giorgio Meroni – Ingegnere – Capospedizione (Oggiono, Lombardia)

Cristian Crippa – Architetto (Olgiate Molgora, Lombardia)

Elena Formenti – Ingegnere (Oggiono, Lombardia)

Marta Longhi – Ingegnere (Oggiono, Lombardia)

Matteo Lonni – Pilota di droni (Saronno, Lombardia)

Mirko Tumbiolo – Operatore video e drone (Cassago Brianza, Lombardia)

Come?

Con spostamenti tramite traghetti, piccoli velivoli e fuoristrada 4×4 verso zone interne non antropizzate, in bicicletta, in kayak e a piedi

Perché?

Ecco gli obiettivi della spedizione:

– Creazione di un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) delle aree esplorate, con mappatura dei percorsi naturalistici, rifugi, punti panoramici, zone di interesse geologico e biologico.

– Rilevamento GPS di sentieri e itinerari, con successiva pubblicazione in formato digitale e cartaceo di mappe escursionistiche fruibili anche su strumentazioni satellitari.

– Studio delle dinamiche glaciali, delle variazioni meteorologiche e dell’impatto dei raggi UV sulla vegetazione lichenica e muschiva artica.

– Interviste alle comunità locali, raccolta di testimonianze sulle modifiche ambientali osservate negli ultimi decenni.

– Sperimentazione di dispositivi di localizzazione e sicurezza a basso costo per l’uso escursionistico.

– Produzione di materiale video-fotografico per documentari e reportage. Durante la spedizione verrà realizzato un blog che verrà aggiornato quotidianamente e verrà effettuato un videocollegamento con alcune strutture scolastiche italiane.

Al rientro, verranno realizzati:

– Un portale web divulgativo, con la possibilità di consultare e scaricare dati, tracce GPS, mappe, fotografie e video.

– Eventi pubblici e serate divulgative al rientro, per sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali artici.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Dal 28 luglio al 2 agosto gli esploratori si presentano sul blog. Un articolo al giorno per conoscere da vicino chi sarà in spedizione.

Il 5 agosto alle 21, diretta sul canale YT di RipartiAmo con tutti gli esploratori.

Il 27 agosto alle 13, diretta sul canale YT di RipartiAmo, salutiamo gli esploratori prima della partenza.

Dal 28 agosto al 19 settembre ogni giorno un articolo scritto direttamente dagli esploratori.