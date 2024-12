SPELEOLOGA SALVATA A FONTENO, LE IMMAGINI E IL RACCONTO DEI SOCCORSI

FONTENO (BG) – La speleologa 32enne Ottavia Piana è stata tratta in salvo dalla grotta di Fonteno, nei pressi del lago d’Iseo, in cui era intrappolata da oltre 75 ore per una caduta. A soccorrerla, in particolare, gli uomini dell’Agenzia di Emergenza Urgenza e il Soccorso Alpino e Speleologico: come spiegato dal direttore regionale di AREU Massimo Lombardo, “i tecnici del Cnsas, decollati in elicottero nella notte da Sondrio, hanno portato in salvo la speleologa con una manovra con il verricello, recuperandola da un luogo impervio e difficile da raggiungere.

A spiegare nel dettaglio le manovre dei soccorritori è Antonio Apicella, dell’elisoccorso di Areu Sondrio.

A seguire le spettacolari immagini del soccorso aereo in azione a Fonteno.