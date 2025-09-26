SPETTACOLO AL 5° MEMORIAL MAZZITELLI TRA PULCINI 2015 ED ESORDIENTI 2013

LECCO – Il weekend sportivo dedicato al 5° Memorial Francesco Mazzitelli ha regalato, come ogni anno, due giornate di puro entusiasmo, calcio giovanile e forti emozioni. Sui campi si sono sfidate le categorie Pulcini 2015 e Esordienti 2013, con partite tirate fino all’ultimo secondo e risultati tutt’altro che scontati.

Sabato è toccato ai più piccoli: le squadre di Rovinata, Cortenova, Lecco Alta e Valmadrera si sono contese un posto nella finalissima, dando vita a un girone di qualificazione intenso e combattuto. Non sono mancati i colpi di scena, con gol all’ultimo minuto e partite che si sono decise nei dettagli. A staccare il pass per la finalissima sono state Rovinata e Lecco Alta, mentre Cortenova e Valmadrera si sono affrontate nella finalina per il terzo posto. La sfida per il bronzo è stata una vera altalena di emozioni: un pirotecnico 3-3 nei tempi regolamentari ha tenuto tutti col fiato sospeso. Alla fine, ci sono voluti i rigori per decretare il vincitore, con il Cortenova che ha avuto la meglio, conquistando così un meritatissimo terzo posto.

La finalissima, invece, ha avuto un andamento più netto. La Rovinata, stanca e con la rosa ridotta, ha pagato il prezzo del caldo e dell’intensità delle precedenti partite. La Lecco Alta, solida e determinata, ha saputo approfittare della situazione e ha messo in campo una prestazione impeccabile, imponendosi con un secco 3-0 e portando a casa il primo posto della categoria Pulcini 2015. Un successo meritato, frutto di gioco di squadra e grande concentrazione.

Domenica è stata invece la volta degli Esordienti 2013, e anche in questo caso lo spettacolo non è mancato. La finalissima ha visto protagoniste Rovinata e Colicoderviese in una partita giocata a ritmi altissimi, con occasioni da una parte e dall’altra e continui capovolgimenti di fronte. Alla fine è stata ancora la Rovinata a spuntarla, conquistando la vittoria in una sfida che ha messo in mostra tutto il potenziale tecnico e caratteriale dei giovani atleti.

Nella finale per il terzo e quarto posto, Oggiono ha avuto la meglio sulla Pontelambrese, imponendosi con il risultato di 3-2 al termine di un match molto equilibrato.

Si chiude così un’altra edizione del Memorial Mazzitelli, nel segno della sportività, dell’entusiasmo e del ricordo. Due giorni di calcio vero, fatto di amicizia, fatica, sorrisi e gol. Un torneo che continua a crescere anno dopo anno, mantenendo viva la memoria di Francesco Mazzitelli e offrendo ai giovani calciatori un’occasione speciale per esprimere il proprio talento.

RedSpo