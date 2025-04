SPI CGIL LECCO: 60 PARTECIPANTI ALLA GITA DI PRIMAVERA IN TOSCANA

LECCO – Sessanta persone, due giornate, tanta voglia di stare insieme e condividere l’arte e la bellezza di luoghi meravigliosi. È il bilancio della gita di primavera promossa dallo SPI CGIL di Lecco , che sabato 5 e domenica 6 aprile ha portato un nutrito gruppo di partecipanti alla scoperta di Pietrasanta e Lucca, due perle della Toscana intrise di storia e fascino.

La prima tappa è stata Pietrasanta, piccolo gioiello incastonato tra il mare e le Alpi Apuane. Un paese che fa dell’arte il suo tratto distintivo: sculture all’aperto disseminate in vicoli e piazze, gallerie, botteghe, e una vibrante atmosfera creativa che accoglie e sorprende. Qui ha scelto di vivere e lavorare Fernando Botero, artista colombiano con radici italiane, divenuto cittadino onorario e presenza viva nella memoria culturale della città. I partecipanti hanno potuto ammirare il Duomo di San Martino, il campanile in stile gotico e le cappelle interne che custodiscono preziose testimonianze artistiche, tra cui un crocifisso ligneo e un dipinto quattrocentesco nella Cappella della Madonna del Sole.

Dopo aver respirato l’aria di mare a Forte dei Marmi, dove il gruppo ha trascorso la notte, il viaggio è proseguito domenica verso Lucca. Una città elegante, raccolta entro le sue mura rinascimentali perfettamente conservate, che ne raccontano la storia e la bellezza. Qui, tra una passeggiata su e giù per le vie e le piazze, il gruppo ha visitato il Duomo, Piazza dell’Anfiteatro, la Torre Guinigi e molti altri angoli ricchi di fascino. Il ritorno, la sera di domenica, non è stato segnato dalla stanchezza, ma dalla sensazione di aver vissuto un’esperienza piena: negli occhi il bello, nel cuore la gioia del tempo condiviso.

La gita si inserisce nel percorso di proposte che lo SPI CGIL di Lecco porta avanti per promuovere l’inclusione collettiva e favorire un invecchiamento attivo e sereno. Occasioni preziose per scoprire il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, ma anche e per rinsaldare legami, stare insieme e sentirsi parte di una comunità.