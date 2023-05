DOLZAGO – Lo SPI CGIL Lecco organizza per mercoledì 31 maggio alle 8 presso il Laghetto ‘Il Chiarello’, in via Provinciale a Dolzago, una gara di pesca nell’ambito dei ‘Giochi di Liberetà’.

Il costo dell’iscrizione alla gara è di 30 euro. Sarà allestito anche un barbecue con panini e salamelle. I premi in palio saranno per i primi e i secondi classificati.

Inoltre, i primi tre classificati potranno partecipare ai Giochi Regionali di Liberetà che si svolgeranno a Cattolica il prossimo settembre.

Per iscriversi chiamare il numero 3498386008 (Alvaro Proserpio) oppure mandare una email a alvaroproserpio@gmail.com .

