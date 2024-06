SPI CGIL LECCO: GLI EVENTI FINALI DEI GIOCHI DI “LIBERETÀ”

LECCO – Sono in programma questa settimana gli eventi finali dei Giochi di Liberetà, l’annuale concorso dello Spi Cgil dedicato agli over 55 che si pone l’obiettivo di promuovere la socialità e l’inclusione, spingendo gli anziani a mettersi in gioco con le proprie capacità espressive, a soddisfare i propri interessi, a utilizzare il tempo libero in modo virtuoso, combattendo così solitudine e isolamento.

Venerdì 14 giugno dalle 9:30, presso la Bocciofila Garlatese di via Dopolavoro 1 a Garlate, si terranno le finali della gara di bocce 1+1=3, evento dedicato alle persone diversamente abili, che giocano con l’ausilio dei pensionati Spi Cgil. La consegna degli attestati è in programma alle 11.

Sabato 15 giugno è in programma la premiazione dei Giochi di Liberetà, con l’esposizione delle opere artistiche che hanno partecipato al concorso. L’appuntamento è dalle 15:30 alle 17:30 alla Casa sul Pozzo di corso Bergamo 29 a Lecco. I vincitori parteciperanno alla fase regionale dei Giochi.