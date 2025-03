SPI LECCO: UN SUCCESSO LA GITA A CREMONA E CREMA. ADESSO LA TOSCANA

LECCO – Continuano le proposte di inclusione collettiva, volte a favorire un invecchiamento attivo e sereno, organizzate dallo SPI CGIL Lecco. In programma un fine settimana all’insegna dell’arte e della cultura, con una gita di due giorni a Pietrasanta e Lucca nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 aprile. Un’occasione per scoprire due perle della Toscana tra storia, tradizione e bellezze artistiche.

Il viaggio prevede la partenza in bus GT con destinazione Pietrasanta, cittadina nota per le sue gallerie d’arte, per le sue sculture e per l’atmosfera creativa. Durante la visita si potrà ammirare il Duomo di San Martino e il campanile, passeggiare per le vie acciottolate, attorniati da opere d’arte pubbliche e botteghe artigianali. Fernando Botero ha arricchito Pietrasanta con le sue opere iconiche. La Cattedrale di San Martino ospita la Cappella del Santissimo Sacramento con un Crocifisso ligneo e la Cappella della Madonna del Sole con un dipinto quattrocentesco.

La domenica sarà dedicata alla visita di Lucca, città dal grande valore storico. Famosa per la sua cinta muraria cinquecentesca perfettamente conservata, è caratterizzata dai suoi tanti monumenti preziosi che svelano il suo passato di borgo più importante del Medioevo italiano. Da segnalare il Duomo di San Martino, Piazza dell’Anfiteatro e la Torre Guinigi. La quota di partecipazione è di 225 euro per gli iscritti SPI CGIL, e di 245 euro per i non iscritti. Per partecipare è necessario iscriversi presso le leghe SPI CGIL di Lecco.

L’iniziativa segue il successo del Carnevale del pensionato, con una giornata a Cremona e Crema, due gioielli della Lombardia, città ricche di arte, storia e tradizione. Quasi 300 persone hanno aderito alla proposta. Cremona, famosa per il suo Torrazzo che svetta sopra tutti i tetti della città, ha anche uno splendido il municipio, ricco di storia, e il Duomo. Quindi il percorso pomeridiano tra le vie di Crema, con il suo centro storico raccolto, la splendida Piazza del Duomo e l’eleganza della sua architettura rinascimentale. Entrambe le città hanno offerto un’atmosfera autentica, arricchita da sapori locali unici come i tortelli di zucca e i salumi tradizionali. Perfette per immergersi nella cultura e nella bellezza della Lombardia.