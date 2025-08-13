SPIAGGE DEL LAGO TUTTE BALNEABILI, ATTENZIONE A CIANOBATTERI E DERMATITI

LECCO – Sulla base degli esiti analitici dei campionamenti effettuati dall’ATS Brianza nelle principali aree lacustri del territorio, tutte le spiagge monitorate risultano balneabili per la stagione 2025. La qualità delle acque è stata valutata idonea in ogni sito analizzato, garantendo quindi la possibilità di balneazione in sicurezza per residenti e turisti.
ELENCO DELLE AREE BALNEABILI
|Comune
|Area
|Idoneità
|Abbadia Lariana
|Campeggio
|BALNEABILE
|Abbadia Lariana
|Lido Lariano
|BALNEABILE
|Annone di Brianza
|Loc. Ona
|BALNEABILE
|Bellano
|Lido di Puncia
|BALNEABILE
|Bellano
|Spiaggia di Oro
|BALNEABILE
|Bosisio Parini
|Darsena Brera
|BALNEABILE
|Colico
|Inganna – LC 53
|BALNEABILE
|Colico
|Lido di Colico
|BALNEABILE
|Colico
|Laghetto di Piona
|BALNEABILE
|Dervio
|Campeggio Europa
|BALNEABILE
|Dorio
|Riva del Cantone
|BALNEABILE
|Dorio
|Rivetta
|BALNEABILE
|Lecco
|Località Pradello
|BALNEABILE
|Lecco
|Canottieri
|BALNEABILE
|Lecco
|Rivabella
|BALNEABILE
|Lierna
|Riva Bianca
|BALNEABILE
|Malgrate
|Spiaggetta
|BALNEABILE
|Mandello del Lario
|Olcio – LC 18
|BALNEABILE
|Mandello del Lario
|Camping Mandello
|BALNEABILE
|Mandello del Lario
|Lido di Mandello
|BALNEABILE
|Mandello del Lario
|Camping Nautilus
|BALNEABILE
|Oggiono
|Sabina
|BALNEABILE
|Oliveto Lario
|Spiaggia di Onno
|BALNEABILE
|Oliveto Lario
|Vassena
|BALNEABILE
|Oliveto Lario
|Frazione Limonta
|BALNEABILE
|Perledo
|Riva Gittana
|BALNEABILE
|Rogeno
|Punta del Corno
|BALNEABILE
Nonostante tutte le aree risultino balneabili, si raccomanda la massima attenzione in presenza di acque torbide, schiume, mucillagini o colorazioni anomale che potrebbero essere sintomo della fioritura di cianobatteri (alghe), fenomeno molto variabile in base alle condizioni meteo. In questi casi, è sconsigliato immergersi.
Per tutelare la salute durante la balneazione, si consiglia di:
-
Evitare di ingerire acqua durante il bagno.
-
Fare la doccia e asciugarsi completamente, in particolare la testa, appena usciti dall’acqua.
-
Cambiare il costume dopo il bagno.
Il contatto con acque contaminate da cianobatteri potrebbe causare irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi (rinite, asma, congiuntivite, tosse) o disturbi gastrointestinali.
DERMATITI E CERCARIE
Sono state riscontrate anche dermatiti tra alcuni bagnanti, probabilmente causate dalla presenza occasionale di cercarie (parassiti acquatici innocui per la salute). Pur non rappresentando un serio pericolo, il fenomeno merita attenzione: si invita la popolazione a informarsi tramite la scheda informativa allegata.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Gli esiti analitici e gli aggiornamenti sulla qualità delle acque sono disponibili online sui portali istituzionali dedicati alla balneazione.
Eventuali nuovi provvedimenti potranno essere adottati dalle Autorità competenti in caso di situazioni sopravvenute.
Per restare informati: consultare regolarmente i portali ufficiali sulla balneazione regionale.