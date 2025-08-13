SPIAGGE DEL LAGO TUTTE BALNEABILI, ATTENZIONE A CIANOBATTERI E DERMATITI

LECCO – Sulla base degli esiti analitici dei campionamenti effettuati dall’ATS Brianza nelle principali aree lacustri del territorio, tutte le spiagge monitorate risultano balneabili per la stagione 2025. La qualità delle acque è stata valutata idonea in ogni sito analizzato, garantendo quindi la possibilità di balneazione in sicurezza per residenti e turisti.

ELENCO DELLE AREE BALNEABILI

Comune Area Idoneità
Abbadia Lariana Campeggio BALNEABILE
Abbadia Lariana Lido Lariano BALNEABILE
Annone di Brianza Loc. Ona BALNEABILE
Bellano Lido di Puncia BALNEABILE
Bellano Spiaggia di Oro BALNEABILE
Bosisio Parini Darsena Brera BALNEABILE
Colico Inganna – LC 53 BALNEABILE
Colico Lido di Colico BALNEABILE
Colico Laghetto di Piona BALNEABILE
Dervio Campeggio Europa BALNEABILE
Dorio Riva del Cantone BALNEABILE
Dorio Rivetta BALNEABILE
Lecco Località Pradello BALNEABILE
Lecco Canottieri BALNEABILE
Lecco Rivabella BALNEABILE
Lierna Riva Bianca BALNEABILE
Malgrate Spiaggetta BALNEABILE
Mandello del Lario Olcio – LC 18 BALNEABILE
Mandello del Lario Camping Mandello BALNEABILE
Mandello del Lario Lido di Mandello BALNEABILE
Mandello del Lario Camping Nautilus BALNEABILE
Oggiono Sabina BALNEABILE
Oliveto Lario Spiaggia di Onno BALNEABILE
Oliveto Lario Vassena BALNEABILE
Oliveto Lario Frazione Limonta BALNEABILE
Perledo Riva Gittana BALNEABILE
Rogeno Punta del Corno BALNEABILE
RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA

Nonostante tutte le aree risultino balneabili, si raccomanda la massima attenzione in presenza di acque torbide, schiume, mucillagini o colorazioni anomale che potrebbero essere sintomo della fioritura di cianobatteri (alghe), fenomeno molto variabile in base alle condizioni meteo. In questi casi, è sconsigliato immergersi.

Per tutelare la salute durante la balneazione, si consiglia di:

  • Evitare di ingerire acqua durante il bagno.

  • Fare la doccia e asciugarsi completamente, in particolare la testa, appena usciti dall’acqua.

  • Cambiare il costume dopo il bagno.

Il contatto con acque contaminate da cianobatteri potrebbe causare irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi (rinite, asma, congiuntivite, tosse) o disturbi gastrointestinali.

DERMATITI E CERCARIE

Sono state riscontrate anche dermatiti tra alcuni bagnanti, probabilmente causate dalla presenza occasionale di cercarie (parassiti acquatici innocui per la salute). Pur non rappresentando un serio pericolo, il fenomeno merita attenzione: si invita la popolazione a informarsi tramite la scheda informativa allegata.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Gli esiti analitici e gli aggiornamenti sulla qualità delle acque sono disponibili online sui portali istituzionali dedicati alla balneazione.

Eventuali nuovi provvedimenti potranno essere adottati dalle Autorità competenti in caso di situazioni sopravvenute.

Per restare informati: consultare regolarmente i portali ufficiali sulla balneazione regionale.

 

