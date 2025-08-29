SPIAGGE DEL LAGO TUTTE BALNEABILI, ATTENZIONE A CIANOBATTERI E DERMATITI

LECCO – In base agli esiti analitici dei campionamenti effettuati si esprimono i seguenti giudizi ai fini della balneazione:

COMUNE AREA IDONEITÀ ALLA BALNEAZIONE
Abbadia Lariana Campeggio BALNEABILE
Abbadia Lariana Lido Lariano BALNEABILE
Annone di Brianza Loc. Ona BALNEABILE
Bellano Lido di Puncia BALNEABILE
Bellano Spiaggia di Oro BALNEABILE
Bosisio Parini Darsena Brera BALNEABILE
Colico Inganna – LC 53 BALNEABILE
Colico Lido di Colico BALNEABILE
Colico Laghetto di Piona BALNEABILE
Dervio Campeggio Europa BALNEABILE
Dorio Riva del Cantone BALNEABILE
Dorio Rivetta BALNEABILE
Lecco Località Pradello BALNEABILE
Lecco Canottieri BALNEABILE
Lecco Rivabella BALNEABILE
Lierna Riva Bianca BALNEABILE
Malgrate Spiaggetta BALNEABILE
Mandello del Lario Olcio – LC 18 BALNEABILE
Mandello del Lario Camping Mandello BALNEABILE
Mandello del Lario Lido di Mandello BALNEABILE
Mandello del Lario Camping Nautilus BALNEABILE
Oggiono Sabina BALNEABILE
Oliveto Lario Spiaggia di Onno BALNEABILE
Oliveto Lario Vassena BALNEABILE
Oliveto Lario Frazione Limonta BALNEABILE
Perledo Riva Gittana BALNEABILE
Rogeno Punta del Corno BALNEABILE

