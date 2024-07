LECCO – In base agli esiti analitici dei campionamenti effettuati nei giorni 8 e 9 luglio, ATS Brianza ha espresso una maggioranza di giudizi positivi ai fini della balneazione (ok tutti lidi del capoluogo), con tre “bocciature” ad Annone, Perledo e Colico – in quest’ultimo caso per una sola delle spiagge locali:

Su Lario News il report completo e alcuni suggerimenti ai bagnanti da parte dell’ATS: