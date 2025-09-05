SPIAGGE. TUTTI BALNEABILI I LIDI DI LECCO E DEL LARIO ORIENTALE

LECCO – In base agli esiti analitici dei campionamenti effettuati si esprimono i seguenti giudizi ai fini della balneazione:
|COMUNE
|AREA
|IDONEITÀ ALLA BALNEAZIONE
|Abbadia Lariana
|Campeggio
|BALNEABILE
|Abbadia Lariana
|Lido Lariano
|BALNEABILE
|Annone di Brianza
|Loc. Ona
|BALNEABILE
|Bellano
|Lido di Puncia
|BALNEABILE
|Bellano
|Spiaggia di Oro
|BALNEABILE
|Bosisio Parini
|Darsena Brera
|BALNEABILE
|Colico
|Inganna – LC 53
|BALNEABILE
|Colico
|Lido di Colico
|BALNEABILE
|Colico
|Laghetto di Piona
|BALNEABILE
|Dervio
|Campeggio Europa
|BALNEABILE
|Dorio
|Riva del Cantone
|BALNEABILE
|Dorio
|Rivetta
|BALNEABILE
|Lecco
|Località Pradello
|BALNEABILE
|Lecco
|Canottieri
|BALNEABILE
|Lecco
|Rivabella
|BALNEABILE
|Lierna
|Riva Bianca
|BALNEABILE
|Malgrate
|Spiaggetta
|BALNEABILE
|Mandello del Lario
|Olcio – LC 18
|BALNEABILE
|Mandello del Lario
|Camping Mandello
|BALNEABILE
|Mandello del Lario
|Lido di Mandello
|BALNEABILE
|Mandello del Lario
|Camping Nautilus
|BALNEABILE
|Oggiono
|Sabina
|BALNEABILE
|Oliveto Lario
|Spiaggia di Onno
|BALNEABILE
|Oliveto Lario
|Vassena
|BALNEABILE
|Oliveto Lario
|Frazione Limonta
|BALNEABILE
|Perledo
|Riva Gittana
|BALNEABILE
|Rogeno
|Punta del Corno
|BALNEABILE
Inoltre, considerata l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura di cianobatteri (c.d. alghe) in relazione alle condizioni climatiche ed atmosferiche, si ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi.