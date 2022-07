LECCO -La Provincia di Lecco ha ottenuto da AgID – Agenzia per l’Italia digitale l’autorizzazione al servizio di verifica dell’identità personale degli utenti del Centro per l’impiego e del Collocamento disabili che vogliono dotarsi dello Spid, l’identità digitale e personale di ogni cittadino, con cui è riconosciuto dalla pubblica amministrazione per utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali.

Gli utenti del Centro per l’impiego e del Collocamento disabili possono così recarsi, su appuntamento (telefono 0341 295535), presso gli uffici provinciali di corso Matteotti 3 per ottenere lo Spid, utilizzando il servizio gratuito di identificazione Rao – Registration Authority Officer della Provincia di Lecco.

“Siamo lieti di offrire gratuitamente il servizio di apertura dello Spid e di metterlo a disposizione degli utenti del Centro per l’impiego e del servizio Collocamento disabili – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato ai Centri impiego Carlo Malugani – Agevolare gli utenti in un momento delicato, come può esserlo quello della ricerca del lavoro, è un obiettivo della nostra Amministrazione, che vuole essere di aiuto ai propri cittadini. La possibilità di essere identificati per il rilascio dello Spid presso il nostro Centro per l’impiego è un chiaro esempio di interoperatività tra gli spazi fisici della pubblica amministrazione e le piattaforme digitali, che devono sempre lavorare in parallelo per offrire il miglior supporto ai cittadini”.