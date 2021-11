LECCO – Il Comune di Lecco è risultato vincitore del bando Sport outdoor 2021 promosso da Regione Lombardia, per un finanziamento totale di 220.000 euro con l’obiettivo di creare aree attrezzate per lo skyfitness e la realizzazione di un playground. Una prima risposta, questa, che l’Amministrazione comunale mette in campo alle richieste dei giovani della città.

Grazie a questo importante finanziamento, il primo intervento vedrà la realizzazione di due aree attrezzate sul lungolago di Lecco, una in zona Pescarenico in prossimità del parco “Addio Monti” e l’altra a Maggianico lungo la ciclopedonale sull’Adda nel tratto di via Don Ticozzi, per lo svolgimento di attività ludico-sportivo-ricreative. Le aree saranno dotate di due circuiti a corpo libero (uno da 6 macchine e uno da 8 macchine) coperte da Wi-Fi e dotate di QrCode con le indicazioni per gli esercizi, idonee anche per le persone con disabilità e dotate di due macchine per persone su carrozzina.

Sulla linea dedicata ai playground, il finanziamento di Regione Lombardia permetterà di realizzare un campo polivalente nel parco Pertini di Germanedo (in foto), in prossimità dell’Ospedale e dell’Informagiovani oltre che di alcuni Istituti scolastici; il campo sarà affiancato da percorsi urbani di parkour e skate. All’interno del Patto per una Comunità Educante, il Comune di Lecco ha sottoscritto un impegno con diverse Associazioni Sportive Dilettantistiche per la gestione dell’area.