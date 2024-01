SPORT, ARTE, CULTURA: PREMIO ‘GIOVANI TALENTI CALOLZIESI’, CANDIDATURE AL VIA

CALOLZIOCORTE – Il 2024 vedrà il ritorno del Premio Giovani Talenti Calolziesi: l’evento, che si tiene ogni due anni, è volto a premiare gli under 30 calolziesi che si sono distinti per attività sportive, culturali o artistiche, dando lustro alla città di Calolziocorte.

Le iscrizioni sono possibili fino alle 17:30 di lunedì 15 aprile, tramite un modulo d’iscrizione disponibile sul sito del Comune a questo link.

Di seguito il comunicato integrale:

Si rende noto che l’Amministrazione Comunale, come previsto dal REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE PREMIO GIOVANI TALENTI CALOLZIESI approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 08/04/2019, intende riconoscere il “Premio GIOVANI TALENTI CALOLZIESI” per l’anno 2024.

Lo scopo del premio è il conferimento biennale di un riconoscimento civile di una pergamena a favore di uno o più giovani di età non superiore a 30 anni residenti a Calolziocorte che operano o hanno operato nei settori: attività sportive, culturali, artistiche, e che in tal modo abbiano favorito la notorietà della cittadina di Calolziocorte.

La consegna del premio ai giovani individuati avverrà nell’ambito di una manifestazione civica che verrà programmata in occasione di un evento del Maggio Calolziese o durante la seduta del Consiglio Comunale.

Le proposte di candidatura, da presentare secondo lo schema allegato, devono essere presentate, anche su segnalazione di terzi, all’Ufficio Protocollo del Comune, e sono sottoposte alla Commissione congiunta Garanzie Statutarie e Servizi alla Persona. La Giunta Comunale può discostarsi dalle proposte di candidatura con provvedimento motivato, o proporne, in assenza di candidature. In mancanza di proposte validamente formulate dalla Commissione, come sopra costituita, può provvedere autonomamente la Giunta Comunale.

Per l’anno 2024 il termine per la presentazione delle candidature è il lunedì 15 aprile 2024 alle ore 17.30.

Le domande di candidatura al premio in questione devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Calolziocorte o al seguente indirizzo mail: calolziocorte@legalmail.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Ufficio Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Calolziocorte

tel 0341 639258 – 54 – 91

mail: ferrari.patrizia@comune.calolziocorte.lc.it