SPORT: BASKET COSTA, VOLLEY PICCO E RUGBY LECCO INSIEME PER FESTEGGIARE IL NATALE

LECCO – Venerdì 20 dicembre al Palataurus, il Basket Costa si troverà insieme alle altre due realtà di maggior spicco nello sport di squadra del territorio lecchese, la Pallavolo Picco Lecco e il Rugby Lecco, per festeggiare insieme il Natale e per scambiarsi gli auguri per il nuovo anno che ci si auspica sia ancora più ricco di soddisfazioni di quello appena trascorso.

Una serata all’insegna dello sport e della condivisione, perché unire tre discipline così diverse significa che alla base ci sono dei valori comuni tra queste società storiche, con alle spalle più di 50 anni di esperienza ciascuna.

Basket Costa è oramai una realtà consolidata, a livello senior (sempre A1 e A2 negli ultimi 15 anni) e soprattutto giovanile (titoli Italiani e decine di atlete nelle Nazionali) con quasi 400 tesserati tra ragazze e ragazzi. Rugby Lecco da poco approdato in Serie A e con vari percorsi per gli oltre 350 tesserati che spesso si concludono nel classico “terzo tempo”. Pallavolo Picco Lecco che sta crescendo come punto d’eccellenza della pallavolo Femminile, da tre anni in A2 e con varie iniziative a sostegno della società civile per le oltre 200 tesserate.

Ma la cosa che più di tutte rende orgogliose le tre società è il fatto che insieme si lavori per una formazione e un educazione come individui prima che come atleti. Tre società allineate e che hanno voglia di “elevare” il territorio lecchese. Con il lavoro, la fatica, ma soprattutto con la passione.