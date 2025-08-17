SPORT CAMP A IMBERIDO: “STANCHI MA CONTENTI”, LO SPORT SCUOLA DI VITA

OGGIONO – “Stanchi ma contenti”: è questo il motto che ha accompagnato i partecipanti allo Sport Camp che si è svolto nei giorni scorsi a Imberido, frazione di Oggiono, organizzato dall’ASD San Giorgio. Un campo sportivo che si è rivelato molto più di un semplice centro estivo: un vero e proprio laboratorio educativo, dove il gioco e l’attività fisica diventano strumenti per crescere, scoprire e imparare a relazionarsi con gli altri.

Obiettivo dichiarato dello Sport Camp è stato quello di tirare fuori il meglio dai ragazzi, stimolandoli sia sul piano fisico che su quello personale. Attraverso allenamenti, giochi e attività di gruppo, i giovani partecipanti hanno avuto l’occasione di mettersi in gioco, imparando a uscire dagli schemi abituali e a vivere lo sport in una dimensione autentica e formativa.

Non lo sport delle televisioni, dei grandi campioni o delle classifiche, ma quello vissuto sul campo, fatto di fatica, sudore, regole da rispettare, cadute da affrontare e compagni da aiutare. In un clima di amicizia e collaborazione, ogni esercizio ha rappresentato un’opportunità per conoscersi meglio, superare i propri limiti e imparare a esprimersi con tutto sé stessi: corpo, mente e anima.

Lo Sport Camp dell’ASD San Giorgio non ha avuto l’ambizione di formare atleti, ma persone consapevoli, capaci di affrontare le sfide con il sorriso, di apprezzare il valore della fatica quotidiana e di cogliere la bellezza del cammino condiviso. E così, al termine di ogni giornata, tra giochi, corse e risate, è rimasta la sensazione più importante: la soddisfazione di chi ha dato tutto, tornando a casa stanco, sì, ma profondamente contento.

