SPORT: DA REGIONE 4 MISURE PER FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI E GRANDI EVENTI

MILANO – La giunta di Regione Lombardia ha approvato un importante pacchetto di misure a sostegno dello sport per il triennio 2025-2027, con un investimento complessivo di 8,7 milioni di euro. Le risorse saranno destinate al sostegno delle famiglie in difficoltà economica, al rafforzamento delle attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche, alla promozione dello sport paralimpico e alla realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio.

Quattro interventi concreti per promuovere uno sport accessibile, diffuso e inclusivo, che vedranno benefici anche per il territorio lecchese, ricco di realtà sportive vive, radicate e protagoniste della crescita sociale e culturale delle comunità locali.

Nel dettaglio:

– Dote Sport 2025 e 2026 (anni sportivi 2025/2026 e 2026/2027): stanziati 4 milioni di euro sul biennio (2 milioni per ciascuna annualità) per sostenere la partecipazione dei minori (6-17 anni), appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.000 euro (limite elevato a 30.000 euro in caso di minori con disabilità) e consiste in un rimborso di 100 euro per la partecipazione ad attività sportive (anni sportivi 2025/2026 e 2026/2027).

Il 10% delle risorse è riservato proprio alle famiglie con figli disabili, a conferma dell’attenzione alla dimensione inclusiva dello sport.

– Dote Sport 2024 (anno sportivo 2024/2025): incrementata di 200.000 euro la dotazione finanziaria della misura Dote Sport 2024 (anno sportivo 2024/2025), portando lo stanziamento complessivo a 2,3 milioni. Per la provincia di Lecco e per tutti i territori al di fuori della Città Metropolitana di Milano, sono destinati 1.564.000 euro. Anche in questo caso, resta garantita la quota del 10% per i minori con disabilità, confermando un impianto che punta a non lasciare indietro nessuno.

– Sostegno alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD): stanziati 4 milioni di euro per il biennio 2025 – 2026 (2 milioni per ciascuna annualità) per supportare l’attività ordinaria delle ASD/SSD lombarde, con un’attenzione particolare alle realtà che promuovono discipline paralimpiche. Le risorse saranno distribuite su due linee: la prima, con una dotazione di 1,8 milioni di euro, è riservata alle ASD/SSD affiliate a federazioni riconosciute da CONI o CIP e include una quota del 10% dedicata alle realtà che promuovono lo sport paralimpico. La seconda linea, da 200.000 euro, è invece rivolta ai Comitati e Delegazioni regionali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva.

– Grandi Eventi Sportivi: stanziati 500.000 euro per sostenere la realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale tra il 1° aprile e il 30 settembre 2026. Potranno accedere al contributo enti locali, federazioni, ASD/SSD, comitati organizzatori, Proloco, consorzi turistici e altri soggetti senza scopo di lucro. L’obiettivo è attrarre sul territorio eventi di grande impatto che possano generare ritorni positivi anche sul piano economico e turistico.

“Lo sport – dichiara il sottosegretario regionale Mauro Piazza – è uno strumento fondamentale di inclusione, crescita e sviluppo territoriale. Con queste misure vogliamo sostenerlo a 360 gradi: aiutando le famiglie, soprattutto quelle più fragili, rafforzando il ruolo delle associazioni e società sportive e promuovendo eventi in grado di valorizzare il nostro territorio. Si tratta di un investimento concreto per una Lombardia sempre più sportiva e inclusiva, dove anche realtà come quella lecchese continueranno a essere protagoniste.”

“Ringrazio il sottosegretario Federica Picchi, con delega a Sport e Giovani, per il prezioso lavoro svolto e per l’impegno nel costruire misure attente ai bisogni del territorio, delle famiglie e del sistema sportivo lombardo.”