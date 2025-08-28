SPORT E GIOVANI: RIPARTE AD ANNONE LA STAGIONE CON BASKET E CALCIO

ANNONE DI BRIANZA – Ad Annone lo sport torna protagonista grazie al Gruppo Sportivo Oratoriano San Giorgio, che dà ufficialmente il via alla stagione sportiva 2025/2026 con due grandi iniziative dedicate a bambini e ragazzi. Per chi è appassionato di basket, il team GSO San Giorgio cerca nuovi giocatori nati tra il 2008 e il 2011. Gli allenamenti si svolgono ogni lunedì e giovedì, dalle 19:00 alle 21:00, al Palazzetto Comunale di via Cabella 2. È possibile partecipare a una prova gratuita dal 1 all’11 settembre, così da conoscere da vicino l’ambiente e lo staff.



Per informazioni è possibile contattare Claudio via WhatsApp al 349.7764996.

Per i più piccoli, invece, sabato 6 settembre a partire dalle 15:00 si terrà l’Open Day della Scuola Calcio, aperto a tutti i bambini dai 5 anni in su. L’incontro si svolgerà presso l’oratorio di Annone, ed è pensato come una giornata di gioco, scoperta e divertimento, perfetta per un primo approccio al mondo del calcio.

Per info: Carlo al 347 7265563.

Due iniziative pensate per promuovere lo sport come momento di crescita, amicizia e inclusione. Un’occasione per muoversi, divertirsi e sentirsi parte di una squadra.

Per restare aggiornati: @gso.sangiorgio.annone su Instagram.

G. P.