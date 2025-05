“SPORT E INCLUSIONE” AL POLO TERRITORIALE DI LECCO

LECCO – Una mattinata all’insegna della condivisione, della partecipazione attiva e dell’inclusione ha animato il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano , in occasione del convegno “Tecnologie per lo sport, tra Performance e Inclusione” e dell’evento “Prova lo sport con le associazioni sportive”.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con Special Olympics Italia – Team Lecco e realizzata grazie al supporto di Growermetal S.p.A., ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie del territorio, offrendo loro l’opportunità di riflettere sul valore dello sport come strumento di inclusione sociale, di scoprire come tecnologia possa essere applicata al monitoraggio delle performances atletiche e all’inclusione e di sperimentare, in prima persona, numerose discipline sportive grazie alla partecipazione attiva delle associazioni locali.

La giornata si è aperta con il convegno, che ha riempito l’aula magna del campus con oltre 200 studenti presenti. L’incontro, moderato dal giornalista sportivo Marco Corti, ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti del mondo accademico, scientifico e sportivo. Tra i protagonisti del panel la padrona di casa Manuela Grecchi, prorettrice Delegata del Polo di Lecco, Elvio Frisco (Special Olympics Italia), i docenti e ricercatori del progetto emblematico maggiore ActivE³ – Everyone, Everywhere, Everyday, Manuela Galli, professoressa del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, Nicole Sanna, dottoranda in Ingegneria Meccanica, Chiara Tagliaferri, tecnologa CNR – Istituto STIIMA Polo di Lecco, e Pietro Maver, assegnista di ricerca presso lo Human Performance Lab.

A portare le proprie esperienze sul campo anche gli atleti di Special Olympics Lisa Guerrera e Marco Ghirlandi, insieme ai paralimpici Fabio Triboli e Kwadzo Klokpah, le cui testimonianze hanno offerto spunti preziosi di riflessione ai giovani presenti.

Parallelamente, nel cortile del campus, si è svolto l’evento “Prova lo sport”, dove grazie alla collaborazione di numerose realtà sportive del territorio, gli studenti hanno potuto cimentarsi in varie discipline: arrampicata, tennis tavolo, skiroll, scherma, pallavolo, basket, canottaggio, badminton e karate. L’evento ha rappresentato un esempio concreto di collaborazione tra università, associazioni sportive e scuole, sottolineando ancora una volta come lo sport, sostenuto dalla ricerca e dall’impegno delle comunità, possa essere uno strumento potente di formazione e di inclusione.