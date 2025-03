SPORT GIOVANILE E SFIDE QUOTIDIANE CON “WE ME”, ANCHE IN VALSASSINA

LECCO – Continua con rinnovato entusiasmo e con il conforto di “numeri” sempre più crescenti il progetto “We Me, viaggio ai confini tra sport e sfide quotidiane”, proposto dal Panathlon Club Lecco e rivolto principalmente ai giovani studenti delle scuole secondarie di primo grado della città di Lecco e ora anche in Valsassina.

L’iniziativa, giunta ormai alla sua quarta edizione, caldeggiata dal presidente del Panathlon Lecco Andrea Mauri, e con il coinvolgimento di molti soci, si articolerà su quattro appuntamenti in tre giornate e più precisamente l’11, 12 e 20 marzo a Lecco e in Valsassina a Introbio e Cremeno, con una stretta sinergia fra Panathlon Club Lecco, Comune di Lecco Assessorato all’Educazione e allo Sport, Panathlon Distretto Area 2 Lombardia e tutte le scuole interessate.

Ma cos’è “We Me”? Molto semplicemente è un progetto che punta a riflettere sul mondo dello sport giovanile, il suo alto valore educativo per le future generazioni, capaci di affrontare le grandi sfide della quotidianità ed il rispetto dei ruoli e delle persone.

L’obiettivo primario è quello di rendere più consapevoli i ragazzi, ma anche gli adulti chiamati a educarli e a stare al loro fianco, su come cercare di essere sempre al meglio di loro stessi anche nelle situazioni di difficoltà che si presentano nella vita di tutti i giorni. “We Me” è rivolto non solo agli studenti ma anche alle scuole in senso generale, insegnanti, educatori, enti pubblici, stakeholder, club di service, il mondo della cultura.

Concetti ormai rodati che hanno permesso, nell’edizione 2025, di allargare il campo anche al Liceo “Grassi” di Lecco e di puntare anche in Valsassina con le scuole medie di Cremeno e Introbio.

Si comincerà martedì 11 marzo dalle 9 con la Scuola “Antonietta Nava” di via Pozzoli, 6, dove interverranno Marco Radaelli (bmx), Ezio Gianola (Moto gp), Mattia Cesana (vela), Riccardo Brigliadori (volo a vela), Marco Riva (Moto Gp) e Alberto Porta (giornalista tv). Alle 11, lo stesso parterre di ospiti si trasferirà invece alla Scuola “Don Giovanni Ticozzi” di Via Mentana 48.

Il giorno successivo, mercoledì 12 marzo dalle 9, mattinata completa dedicata a sette classi della Scuola “Antonio Stoppani” di via Grandi 35. Qui gli ospiti inizialmente saranno Francesco Peccati (sci), Mattia Spreafico (trial), Riky Buscaglia (giornalista sportivo), Michele Bonacina (triatleta) e Giacomo Mauri (alpinista) e Giulia Valsecchi (basket) e Fabrizio “Bicio” Ranieri (basket).

La prima novità dell’edizione 2025 di “We Me” è la partecipazione, giovedì 20 marzo, dalle 11, di due classi del Liceo Scientifico e Musicale “G.B. Grassi” di Lecco. I relatori sono ancora in via definizione completa ma di certo sarà presente l’istruttore Giovanni Nova (Vibes skateboarding) oltre a tesserati della Picco Lecco Volley e Rugby Lecco.

Il giorno dopo, venerdì 21 marzo, dalle 9, l’appuntamento sarà per le classi di terza media della Scuola “San Giovanni Bosco” di Cremeno con apertura nella sede di Introbio (Viale della Vittoria, 5) e successivamente alle ore 11 a Cremeno (Piazza del Consiglio, 1). Interverranno: Flavio Spazzadeschi (alpinista), Aksel Artusi (sci di fondo) e Maissara Iwena (atletica).