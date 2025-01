“SPORT SHOTS”, A LECCO IN MOSTRA LA STORIA DEGLI SCATTI IN CAMPO

LECCO – Sarà inaugurata venerdì 31 gennaio alle 18 in Torre Viscontea la mostra “Sport Shots. Scatti di Valore“, ideata e promossa da Fondazione 3M Ets, con il patrocinio di CONI Lombardia.

L’esposizione trova spazio nel calendario delle mostre del Comune di Lecco ed è realizzata e in collaborazione con il Sistema Museale Urbano Lecchese. Così l’assessore alla Cultura Simona Piazza: “Inauguriamo l’anno delle mostre in Torre Viscontea con una prima importante esposizione curata da Roberto Mutti, che parla dello sport e, in particolare, del rapporto tra fotografia e sport. Sport Shots è promossa da Fondazione 3M, non nuova a mostre nel nostro territorio, sempre realizzate con l’obiettivo di aprire uno spazio di riflessione e di confronto in città, quest’anno su di un tema che ci prepara al futuro, l’imminente periodo olimpico e paralimpico di Milano Cortina 2026″. Il progetto fotografico, che prevede esposizioni e momenti divulgativi diffusi sul territorio lombardo, nasce infatti per sviluppare e diffondere messaggi positivi e attuali intorno allo sport in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Alla base del progetto, l’idea che il legame tra sport e fotografia non trova la sua realizzazione solo nelle immagini spettacolari di performance e vittorie: testimonia valori educativi, aspetti sociali non necessariamente competitivi, contesti ambientali e rappresenta l’inclusione di tutte le diversità, la fiducia e la valorizzazione degli individui nei gruppi.

La mostra, curata da Roberto Mutti, si articola in quattro sezioni monografiche in sequenza di tempo, dagli anni ’30 a oggi. Si parte dall’indagine di Elio Luxardo sul corpo, per poi passare al confronto tra le immagini in bianconero dei primordi della fotografia, serie e composte nei costumi e nei gesti, con quelle a colori della seconda metà del Novecento, incentrate sulla spettacolarità. Sono gli autori contemporanei a indagare infine i valori che lo sport rappresenta, con immagini che vanno oltre gli aspetti descrittivi, utilizzando la metafora, la simbologia e l’allegoria.

Le opere in mostra appartengono all’archivio di Fondazione 3M Ets, istituzione culturale permanente di ricerca e formazione, proprietaria di uno storico archivio fotografico di 110 mila immagini (lastre, cartoline fotografiche, negativi, stampe vintage e riproduzioni), provenienti dalla storica azienda fotografica italiana Ferrania (acquisita negli anni ’60 da 3M) e da una serie di donazioni e di acquisizioni.

La mostra sarà visibile fino al 23 febbraio giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18. Maggiori informazioni all’indirizzo biblioteca.musei@comune.lecco.it o al numero 0341 481102.